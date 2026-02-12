Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Elena Rivera no solo triunfa en el plano profesional, sino también en el personal. Su boda en la serie Cuéntame cómo pasó fue una de las más esperadas, pero ahora está a punto de darse el sí quiero en la vida real.

"Vamos a hacer 15 años juntos, llevamos mucho tiempo", confiesa Elena, que asegura que su objetivo con la boda no es otro más que juntar a sus amigos y familiares en una gran fiesta.

Hoy, Elena Rivera confirma la noticia de su boda y nos lo cuenta todo. ¿Tiene ya planes para la ceremonia? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!