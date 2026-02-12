Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Enhorabuena!

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

La actriz se casa, pero esta vez... ¡en la vida real! Elena Rivera nos cuenta todo sobre el 'sí quiero' más esperado.

Elena Rivera

Publicidad

Elena Rivera no solo triunfa en el plano profesional, sino también en el personal. Su boda en la serie Cuéntame cómo pasó fue una de las más esperadas, pero ahora está a punto de darse el sí quiero en la vida real.

"Vamos a hacer 15 años juntos, llevamos mucho tiempo", confiesa Elena, que asegura que su objetivo con la boda no es otro más que juntar a sus amigos y familiares en una gran fiesta.

Hoy, Elena Rivera confirma la noticia de su boda y nos lo cuenta todo. ¿Tiene ya planes para la ceremonia? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

4-rosco12f

¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

3-vinculo

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

2-ilusion

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

1-helo
Mejores momentos | 12 de febrero

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

Elena Rivera
¡Enhorabuena!

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Selena
Entrevista

Selena se pronuncia sobre la ruptura de Sonia y Selena: "Esto es 'ghosting' en toda regla"

El reencuentro de Sonia y Selena duró menos de lo esperado. Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, el dúo se disolvía envuelto en polémicas. ¿Fue una decisión unilateral?

Estrella Morente
Exclusiva

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Ante los rumores de que Estrella Morente y su marido Javier Conde llevaban vidas por separado, la propia artista ha querido pronunciarse. Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo nos cuenta todos los detalles.

Urdangarin

La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Estafa banco

José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Boticaria García

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Publicidad