Selena se pronuncia sobre la ruptura de Sonia y Selena: "Esto es 'ghosting' en toda regla"

El reencuentro de Sonia y Selena duró menos de lo esperado. Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, el dúo se disolvía envuelto en polémicas. ¿Fue una decisión unilateral?

Selena

Sonia y Selena pusieron la banda sonora a toda una generación. Por eso, su regreso como dúo tras 22 años separadas fue un hito histórico para muchos fans. Algo que, desgraciadamente, duró poco.

Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, ambas anunciaron su ruptura definitiva. Sin embargo, Sonia y Selena dieron versiones diferentes del motivo de su separación. Según Selena, fue una decisión unilateral por parte de su compañera, que quería llevar una carrera en solitario, algo que Sonia niega rotundamente.

Selena asegura que su sorpresa fue máxima cuando se enteró por medio de un burofax de que Sonia quería romper el grupo. "No habíamos tenido ningún conflicto y ni siquiera me llamó", asegura.

La cantante ha definido la situación como 'ghosting', un término empleado normalmente en relaciones que se refiere a cuando te dejan de hablar repentinamente. "Es 'ghosting' en toda regla", señala, algo a lo que Selena Leo incluso le ha dedicado una canción: 'Adiós'.

Hoy, Selena aclara qué ocurrió entre ellas realmente y cómo es su relación a día de hoy. ¿Se sintió traicionada por Sonia? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

¡Una primera vuelta de 22 aciertos! Francisco se planta y lanza un órdago a Alejandro en El Rosco

Pablo Carbonell destapa su increíble vínculo con Francisco: “Iba a su casa y debía de tener como 4 años”

Elena Rivera salva de milagro el pleno del ¿Dónde Están?: “¡Qué ilusión!”

Mejores momentos | 12 de febrero

La hilarante versión que Víctor Palmero hace con ‘Helo’: “Fíjate que el tío canta bien…”

¡Enhorabuena!

Elena Rivera confirma que se casa: "Vamos a hacer ahora 15 años juntos"

Estrella Morente
Exclusiva

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Ante los rumores de que Estrella Morente y su marido Javier Conde llevaban vidas por separado, la propia artista ha querido pronunciarse. Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo nos cuenta todos los detalles.

Urdangarin

La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Estafa banco

José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Boticaria García

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

