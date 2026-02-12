Selena se pronuncia sobre la ruptura de Sonia y Selena: "Esto es 'ghosting' en toda regla"

Sonia y Selena pusieron la banda sonora a toda una generación. Por eso, su regreso como dúo tras 22 años separadas fue un hito histórico para muchos fans. Algo que, desgraciadamente, duró poco.

Diez meses después de su participación en el Benidorm Fest, ambas anunciaron su ruptura definitiva. Sin embargo, Sonia y Selena dieron versiones diferentes del motivo de su separación. Según Selena, fue una decisión unilateral por parte de su compañera, que quería llevar una carrera en solitario, algo que Sonia niega rotundamente.

Selena asegura que su sorpresa fue máxima cuando se enteró por medio de un burofax de que Sonia quería romper el grupo. "No habíamos tenido ningún conflicto y ni siquiera me llamó", asegura.

La cantante ha definido la situación como 'ghosting', un término empleado normalmente en relaciones que se refiere a cuando te dejan de hablar repentinamente. "Es 'ghosting' en toda regla", señala, algo a lo que Selena Leo incluso le ha dedicado una canción: 'Adiós'.

