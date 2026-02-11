Revuelta vecinal por el proyecto del mayor cementerio chino de Europa en un pequeño pueblo de Cataluña

El pequeño municipio de Monistrol de Calders, en el interior de Barcelona y con menos de 800 habitantes, se ha convertido en el centro de un intenso debate social tras la propuesta de construir el que podría ser el mayor cementerio chino de Europa. El proyecto, impulsado por inversores de origen chino afincados en Cataluña, contempla la creación de un camposanto de inspiración feng shui con capacidad para albergar hasta 80.000 tumbas en una finca de cerca de 60 hectáreas.

"Un proyecto monstruoso"

La iniciativa ha generado una profunda división entre quienes ven en ella una oportunidad económica para el territorio y quienes temen su impacto sobre el entorno natural y el patrimonio local. Entre las principales preocupaciones vecinales destacan la conservación de una masía medieval situada en los terrenos, la protección de un manantial de agua y la preservación de un caracol endémico de la zona: "Este cementerio es un proyecto monstruoso", decía el exalcalde del municipio.

El Ayuntamiento, liderado ahora por el alcalde Arturo Argelaguer, defiende firmemente el proyecto, al que considera un motor de dinamización económica para la comarca del Moianès. Según el consistorio, la construcción y gestión del cementerio podría generar numerosos puestos de trabajo y atraer nuevos negocios. Además, los promotores han aceptado por escrito varias condiciones municipales, entre ellas aportar entre 20.000 y 40.000 euros anuales a entidades locales, financiar la construcción de nuevas instalaciones deportivas y contratar mano de obra de la comarca.

Un camposanto "para todos"

El diseño del recinto seguirá los principios del feng shui, un sistema ancestral chino que busca la armonía entre el entorno natural y la energía del espacio. La finca elegida cumple con estas premisas, al estar rodeada de montañas, ríos y pinares, y alejada del núcleo urbano. El cementerio será, además, multiconfesional y estará abierto a personas de cualquier creencia, según aclara la comunidad china, que subraya que el proyecto no excluye a nadie.

Mientras tanto, Monistrol de Calders se enfrenta a un debate que trasciende lo urbanístico y económico para adentrarse en cuestiones culturales, medioambientales y de convivencia, en un proyecto que simboliza el arraigo de nuevas comunidades en el territorio y los retos que conlleva su integración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.