El enfado de Andrés Burguera tras el último ataque de su padre, Pajares: "En mi próxima vida me pediré a otro padre"

Se abre una nueva guerra entre Andrés Pajares y su hijo, Andrés Burguera. Tras años de idas y venidas, el actor calificaba recientemente a su hijo de "malnacido", asegurando que le dolieron mucho unas declaraciones de su hijo, en las que decía que "se verían en su entierro".

Pajares, que recientemente ha sido operado de la espalda, afirmaba que ni siquiera había avisado a su hijo de la delicada intervención a la que se iba a someter. Algo que no ha tardado en tener una reacción del propio Burguera.

"A mí también me han operado de muchas cosas y no molesto a nadie", afirma Burguera. Este niega haberle dicho a su padre que se verían en su entierro, deseándole "que viva mil años, como Tuankamón".

El actor deja clara la mala relación que mantiene ahora mismo con su padre y tira de ironía. "Es una persona muy inteligente, muy profunda, muy fiel, jamás ha utilizado ningún servicio de prostitución como buen padre… No sé, a lo mejor tengo 104 hermanos", señala.

Aunque Burguera carga duramente contra su padre, afirma que está acostumbrado a los insultos de Pajares: "Estoy muy acostumbrado a este tipo de palabras de maltrato verbal, en mi próxima vida me pediré a otro padre". ¡Dale al play para escuchar las declaraciones de Andrés Burguera al completo!