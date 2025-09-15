Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un niño de dos años que podría haberse enredado con los tiradores de un estor en A Coruña

Un vecino dio la voz de alarma al comprobar que el menor no reaccionaba.

Ambulancia 061 de Galicia.

Alba Gutiérrez
Un niño, de alrededor de dos años, ha muerto en un accidente que tuvo lugar durante la noche de ayer en una vivienda de la calle comercial Ángel Senra de la ciudad de A Coruña.

Tal y como ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó sobre las 23:30 horas de la noche para alertar de que el menor no reaccionada. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, así como a la Policía Nacional, Autonómica y Local.

Al llegar al lugar del suceso, los servicios de emergencias confirmaron la muerte del menor. Por el momento, los agentes continúan investigando las causas de la muerte, aunque todo indica que el pequeño pudo enredarse con los tiradores de un estor.

Ante este trágico hecho, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para ofrecer apoyo especializado a los familiares del niño.

Muere un bebé tras caerle un espejo encima

Hace tan solo unos meses, el bebé de la influencer Lindsay Dewey murió después de que un espejo le cayese encima.

Tal y como ha relatado la famosa creadora de contenido especializada en temas de crianza de niños, todo ocurrió en cuestión de segundos. Supuestamente, mientras estaba preparando la comida, escuchó un fuerte golpe en otra habitación. Al escucharlo, ella corrió hacia esa habitación y encontró a su hijo desplomado bajo un espejo de gran tamaño.

Al parecer, el pequeño Reed había comenzado a caminar hace poco. Por tanto, estaba jugando con un pequeño vaso que tenía una ventosa. Presuntamente, el bebé estaba pegándolo y tirando de él hasta que el espejo terminó por desestabilizarse cayendo sobre el pequeño y provocándole su muerte.

Tras el accidente, Lindsay y su esposo intentaron auxiliar al niño de forma inmediata. No obstante, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, no lo lograron.

Cae por el patio de luces de su edificio y fallece

Durante el pasado mes de mayo, una niña de ocho años que se encontraba en su hogar perdió la vida tras precipitarse por el patio de luces del edificio.

Supuestamente, la menor cayó desde una zona alta del inmueble y murió a consecuencia del fuerte impacto contar el suelo.

Tal y como ha avanzado el diario El Caso, los hechos tuvieron lugar en torno a las 20:15 horas. Inmediatamente se activaron los servicios de emergencia y hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones del SEM, los Bomberos y patrullas de la policía catalana.

Aunque los sanitarios intentaron reanimar a la menor en el mismo lugar del accidente, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Asimismo, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para intentar esclarecer con exactitud cómo se produjo el suceso.

