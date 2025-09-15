La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Carme Chacón fue pionera en nuestro país. Fue la primera mujer Ministra de Defensa y optó a ser líder del Partido Socialista. Sin embargo, una enfermedad cardíaca que arrastraba desde el nacimiento se la llevó a los 46 años, dejando a su familia rota.

Su madre, Esther Piqueras, nos ha contado cómo fue su incansable lucha contra la enfermedad. Desde que nació, los médicos no tenían esperanzas en que la niña viviera, pero Carme decidió echar un pulso al destino y eligió vivir.

Pese a que sabían que en cualquier momento Carme podría morir, nadie se esperaba que llegara aquel 9 de abril de 2017. "Vuelvo a ese momento todos los días", confiesa su madre.

Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Carme y, cuando Esther se enteró, el mundo se derrumbó. "Consuela saber que no sufrió", asegura su madre.

Hoy, la madre de Carme Chacón sigue hablando con su hija cada día, manteniéndola viva como la mujer fuerte que siempre fue. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!