Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Marcó la historia de la política de nuestro país y se marchó demasiado pronto. Hoy, la madre de Carme Chacón recuerda el día que su hija falleció con 46 años tras una enfermedad cardíaca.

Madre Carme Chacón

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Carme Chacón fue pionera en nuestro país. Fue la primera mujer Ministra de Defensa y optó a ser líder del Partido Socialista. Sin embargo, una enfermedad cardíaca que arrastraba desde el nacimiento se la llevó a los 46 años, dejando a su familia rota.

Su madre, Esther Piqueras, nos ha contado cómo fue su incansable lucha contra la enfermedad. Desde que nació, los médicos no tenían esperanzas en que la niña viviera, pero Carme decidió echar un pulso al destino y eligió vivir.

Madre Carme Chacón

Pese a que sabían que en cualquier momento Carme podría morir, nadie se esperaba que llegara aquel 9 de abril de 2017. "Vuelvo a ese momento todos los días", confiesa su madre.

Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Carme y, cuando Esther se enteró, el mundo se derrumbó. "Consuela saber que no sufrió", asegura su madre.

Hoy, la madre de Carme Chacón sigue hablando con su hija cada día, manteniéndola viva como la mujer fuerte que siempre fue. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Madre Carme Chacón

La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Madre Carme Chacón

Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"

Antonio

Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

Estafa de la falsa oferta de trabajo
¡Cuidado!

La estafa de la falsa oferta de trabajo con la que te roban los datos y el dinero: "Usaron mi identidad para cometer delitos"

Educadora social
Última hora

Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"

Elías, ex narcotraficante
Mi vida como narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Con apenas 19 años Elías entro en el narcotráfico, lo que comenzó como una amistad en una discoteca terminó convirtiéndose en una carrera criminal. Elías nos cuenta como funcionan estas organizaciones criminales y como consiguió salir del narcotráfico.

Familiares detenido Cieza, Murcia
AGRESIÓN POLICIAL

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Un joven es supuestamente víctima de una brutal agresión al ser detenido en Cieza, Murcia. Sus familiares anuncian que no se quedarán de brazos cruzados.

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Laura García, portavoz Jupol

Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"

El Monaguillo

Esta tarde, El Monaguillo promete llenar de risas el plató de Y ahora Sonsoles

Publicidad