Hoy, El Hormiguero tiende la alfombra roja a Imanol Arias y María Barranco

El plató de El Hormiguero se viste de gala esta noche para recibir la visita de dos ilustres de la interpretación española: Imanol Arias y María Barranco. Ambos estarán en el programa para presentar el proyecto que les une actualmente sobre los escenarios.

Durante su visita, los intérpretes contarán cómo ha sido el proceso de dar vida a esta obra de teatro, hablarán de su experiencia trabajando juntos y revelarán divertidas anécdotas. Una cita que promete emoción, humor y mucho talento.

Sobre ellos:

Imanol Arias y María Barranco son dos de los intérpretes más respetados y queridos de la escena española. Con trayectorias consolidadas en cine, teatro y televisión, ambos han sabido ganarse el cariño del público gracias a su carisma y profesionalidad. Ahora, unen fuerzas en los escenarios para compartir un proyecto que refleja la pasión de dos artistas con una larga y reconocida carrera.