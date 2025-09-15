Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Espectacular

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

El actor ha vuelto a dejar claro que, además de un gran actor, también es un joven con las cosas muy claras y mucho sentido del humor.

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Publicidad

Con su carisma habitual, Arón Piper ha cautivado en El Hormiguero. El artista ha hablado de su trayectoria y ha regalado instantes llenos de humor y emoción.

Lo primero de lo que ha hablado, ha sido sobre la sorprendente fiesta a la que acudió en Ibiza. El invitado ha dicho que coincidió con gente como Leonardo di Caprio que "no se pierde una buena fiesta", pero que, lamentablemente, acabó en redada policial.

dicaprio

Tras esto, y sabiendo que es un experto en el sector, Pablo Motos ha sometido a Arón al 'test fiestero'. En él, el cantante y actor ha contado cómo sería para él una juerga perfecta. De hecho, incluso ha dado algunos consejos para lidiar con la resaca del día siguiente.

Además, también ha hablado sobre su experiencia trabajando con Johhny Depp. El invitado se ha deshecho en elogios hacia el cineasta asegurando que es "tal cual te lo imaginas".

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Marron deja a Arón Piper boquiabierto demostrando que se pueden "crear dibujos en el aire"

Marron deja a Arón Piper boquiabierto al demostrar que "se pueden crear dibujos en el aire"

"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero

"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero

jonny
El Hormiguero

Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal
Toma nota

"Bailar a muerte": Arón Piper confiesa cómo es su fiesta ideal

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!
El Rosco | 15 de septiembre

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

A Rosa le ha pesado demasiado el fallo cometido en la primera vuelta: al ver que su rival no daba tregua, ha tenido que asumir riesgos en su desesperado intento de remontada.

El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”
Mejores momentos | 15 de septiembre

El pique de Roberto Leal con Juanra Bonet al recordarle las reglas: “Ésa es otra película”

Los dos presentadores se han enfrascado en una divertida conversación cuando el equipo azul ha terminado la prueba Palabras Cruzadas.

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Juanra Bonet sorprende con su imitación de Enrique Bunbury: “Nuestras disculpas”

Mar Flores

Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?

Publicidad