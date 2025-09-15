Así ha sido la entrevista completa a Arón Piper en El Hormiguero

Con su carisma habitual, Arón Piper ha cautivado en El Hormiguero. El artista ha hablado de su trayectoria y ha regalado instantes llenos de humor y emoción.

Lo primero de lo que ha hablado, ha sido sobre la sorprendente fiesta a la que acudió en Ibiza. El invitado ha dicho que coincidió con gente como Leonardo di Caprio que "no se pierde una buena fiesta", pero que, lamentablemente, acabó en redada policial.

Tras esto, y sabiendo que es un experto en el sector, Pablo Motos ha sometido a Arón al 'test fiestero'. En él, el cantante y actor ha contado cómo sería para él una juerga perfecta. De hecho, incluso ha dado algunos consejos para lidiar con la resaca del día siguiente.

Además, también ha hablado sobre su experiencia trabajando con Johhny Depp. El invitado se ha deshecho en elogios hacia el cineasta asegurando que es "tal cual te lo imaginas".