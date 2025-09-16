Antena 3 LogoAntena3
Trancas y Barrancas retan el oído de Arón Piper: “Solo algunos actores lo han conseguido”

El actor busca consolidar su carrera como cantante y entrar al selecto grupo de ‘actores que cantan’.

Luiza Cauduro
Con una trayectoria de éxito en la pantalla grande, Áron Piper ahora está explorando otra de sus pasiones: la música. Durante la charla con Pablo Motos, el actor ha hablado de sus nuevos proyectos, tanto en el cine como en los micrófonos.

Como era de esperar, Trancas y Barrancas han querido profundizar esta nueva etapa de su carrera con una divertida prueba: adivinar qué actores de Hollywood también han intentado inserirse en el mundo de la música.

El invitado del Hormiguero ha ido muy bien, aunque es cierto que ha tenido algunos fallos...¿ha logrado suficiente para superar el test? ¡No te lo pierdas en el video!

