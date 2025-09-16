Antena 3 LogoAntena3
Rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Arsenio Escolar, por la supuesta la estrategia "oportunista" de Pedro Sánchez con Israel

Pilar Rodríguez Losantos y Arsenio Escolar protagonizaron un momento de tensión en plató al analizar la estrategia que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante la ofensiva de Gaza.

Espejo Público
La estrategia, que Pilar Rodríguez Losantos calificaba de "oportunista", que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la guerra en Gaza ha dado mucho que hablar y ha provocado un rifirrafe entre Pilar y Arsenio Escolar en el plató de Espejo Público.

El debate ha comenzado con un dato que ha aportado Arsenio Escolar sobre una encuesta realizada en julio por el Real Instituto El Cano, que recoge que el 82% de los españoles piensan que en Gaza hay un genocidio y que "la derecha no se ha dado cuenta".

¿Maniobra de distracción?

Arsenio reaccionaba cuando Pilar ha valorado el debate público en Europa asegurando que "no está dominado por Gaza". Cuestionaba el por qué delas declaraciones del presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez empieza a hablar esta semana sobre que hay un genocidio en Gaza cuando antes no estaba en esta tesis, lo hace por una cuestión de oportunidad política, porque entiende que tiene un problema sustancial por la corrupción que rodea a su familia y a su gobierno, y por lo tanto, tiene que cambiar el foco", y ha puntualizado que eso no quiere decir que la población española no se muestre sensible ante este tema.

A su vez, la periodista ha añadido que existe una masa social que está a favor de Gaza, pero que no es aceptable que el presidente del Gobierno "se convierta en Quim Torra (...) diciéndole a los manifestantes que luchen contra las Fuerzas de Seguridad para manifestarse y reventar la vuelta a España", asegurando que "es lo que de facto dijo".

Arsenio Escolar ha replicado subrayando que "eso no fue lo que dijo" sino que "sentía respeto por los ciclistas y admiración por quienes se manifestaban en contra de la ofensiva" haciendo hincapié en que dijo textualmente que admiraba a los que lo hacían pero "de forma pacífica".

