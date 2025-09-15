El naked look sin sujetador de Jenna Ortega con el que lo ha arriesgado todo en los Emmy

Más allá de los galardones oficiales, los Emmy son el escenario de otros premios "no escritos": Los de la alfombra roja, donde las celebridades compiten por impresionar con sus looks, sabiendo que están bajo el escrutinio público, tanto de fans, de profesionales o de la opinión de cualquier persona que tenga un teléfono móvil.

Una de las incitadas al look más arriesgado, y que se llevaría el "premio no premio", en esta 77 edición, definitivamente ha sido Jenna Ortega.

La actriz de Miércoles deslumbró posando frente a las cámaras con un conjunto de Givenchy diseñado por Sarah Burton, compuesto por un top de cristales y perlas multicolores que dejaba al descubierto su abdomen con un naked look.

Jenna Ortega en los Emmy 2025 | Reuters

Una pieza que parecía desafiar a la fuerza de gravedad, ya que un ligero movimiento del top dejaría al descubierto el pecho de la actriz, quien omitió el sujetador para la ocasión.

La parte de arriba combinaba con una falda larga negra de cintura baja y una abertura lateral hasta el muslo. El estilismo se completó con sandalias de plataforma de Louboutin y joyas de Pomellato.

Jenna Ortega en los Emmy 2025 | Reuters

Este atrevido look es una reafirmación más de la estética sobria que la americana ha adoptado en los últimos años frente a la imagen de "niña Disney". En una entrevista con Harper's Bazaar en mayo de 2025, la actriz comentó:

"Definitivamente siento que tengo un gusto más gótico que cuando era adolescente. Siempre me han interesado las cosas oscuras o me han fascinado, pero era una niña Disney, y todo era ser alegre y amable y excesivamente dulce".

Aunque este 2025 no estaba nominada a ningún Emmy, Ortega tuvo su momento sobre el escenario de los premios junto a Catherine Zeta-Jones como una de las presentadoras de la noche.

Jenna entregó el premio a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática a Katherine LaNasa por su personaje en The Pitt.