Elrome de la Cueva nos cuenta cómo ha llegado a ser monaguillo del Papa en la Sagrada Familia: "Fue cuestión de suerte"

El papa León XIV vivía ayer una de sus jornadas más importantes en España. Además de visitar la cárcel o el barrio de El Raval en Barcelona, donde se pudo acercar a los más necesitados, ofició una misa en la basílica de la Sagrada Familia, donde se encontró con los reyes de España.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Elrome de la Cueva, uno de los monaguillos que estuvo en la misa de la Sagrada Familia. Este tenía el papel de cirio y se mostró muy emocionado ante un hecho histórico que no sabía si se volvería a repetir.

Fue el rector de la basílica, con el que su familia mantiene una gran amistad, el que le ofreció tanto a Elrome como a su hermano ser monaguillos. "Fue cuestión de suerte", asegura.

Desde el momento en el que le llegó al oferta, Elrome de la Cueva no lo dudó ni un segundo. Una oportunidad única que no olvidará jamás. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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