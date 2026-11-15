La dura enfermedad de Helena Bianco: así fueron sus últimos días antes de su inesperado fallecimiento

La música española está de luto por la muerte de Helena Bianco, que ha fallecido a los 78 años tras luchar contra un cáncer neuroendocrino muy agresivo. La cantante, que tuvo que apartarse de los escenarios para centrarse en su recuperación, se enfrentó a una enfermedad que avanzó demasiado rápido y que no respondió como esperaban a los tratamientos.

Su lucha contra el cáncer

La noticia de su enfermedad se conoció el pasado 4 de noviembre, cuando su hermano, Alberto Vázquez, habló en Y ahora Sonsoles sobre el delicado estado de salud de la artista. Según explicó, Helena padecía un cáncer neuroendocrino, una enfermedad muy agresiva y resistente a los tratamientos.

El diagnóstico obligó a la cantante a hacer un parón en su carrera y cancelar varias actuaciones para someterse a quimioterapia. Su último concierto había tenido lugar el 15 de septiembre en Bembibre (León), y desde entonces se había mantenido alejada de la vida pública.

Su hermano reconoció que Helena estaba muy débil, aunque seguía sacando fuerzas incluso en los momentos más complicados. También explicó que se trataba de un cáncer del que apenas habían oído hablar y que estaba siendo especialmente duro para toda la familia.

La situación preocupaba mucho a las personas que estaban a su lado. José Manuel Parada, amigo y colaborador de la artista, explicó que le habían administrado muchos tratamientos, pero que no estaba reaccionando bien. A pesar de todo, Helena seguía manteniendo la esperanza e incluso tenía la ilusión de poder celebrar su cumpleaños, el próximo 6 de enero, con sus seres queridos.

María Abradelo, una de sus grandes amigas y antigua compañera de televisión, también se mostró muy afectada por la noticia. La describió como una mujer muy positiva y vitalista, y aseguró que le parecía muy injusto que alguien como ella tuviera que pasar por una situación así. Además, contó que había hablado con su hija, que permanecía a su lado las 24 horas y seguía aferrándose a la esperanza.

Conmoción ante su fallecimiento

El 12 de noviembre llegó la noticia que nadie quería recibir: Helena Bianco había fallecido a los 78 años. Su hermano, Alberto Vázquez, fue el encargado de comunicar su muerte, después de haber explicado apenas unos días antes la gravedad de la enfermedad que padecía.

Su representante, Alexis Mendiola, se mostró completamente roto tras conocer el desenlace. "Ha sido una enfermedad muy cruel, no se lo merecía", lamentó, recordando que la cantante había tenido que cancelar numerosos proyectos que le hacían especial ilusión. También destacó su actitud positiva y las ganas que tenía de seguir trabajando, precisamente cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Su hermano también quiso contar cómo habían sido los últimos momentos de la artista. Según explicó, las tres últimas noches habían sido "un calvario de tristeza" y Helena no quería marcharse. Alberto lamentó especialmente que el cáncer se hubiera llevado por delante los mejores meses de su trayectoria musical y agradeció todo el cariño que el público y los medios habían mostrado hacia su hermana.

Helena Bianco se marcha dejando al mundo de la música huérfano, pero dejando una huella imborrable en todo el que la conoció o escuchó alguna vez su voz.