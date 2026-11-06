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María Abradelo, amiga de Helena Bianco: "Es muy injusto que una mujer como ella tenga que pasar por este cáncer"
La noticia del cáncer que atraviesa Helena Bianco ha conmocionado al mundo de la música y, sobre todo, a su entorno. En Y ahora Sonsoles, una de sus amigas nos cuenta cómo se encuentra la cantante.
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La cantante Helena Bianco se ha visto obligada a parar su carrera para tratarse del cáncer que padece. Un cáncer neuroendocrino que, según su entorno, es muy agresivo y resistente a los tratamientos.
Fue el 15 de septiembre en Bembimbre (León), cuando pudimos ver por última vez a la artista sobre un escenario. Desde entonces, se ha apartado de la música para centrarse en su salud.
María Abradelo fue compañera en televisión de Helena Bianco y a día de hoy son grandes amigas. Según nos cuenta, la noticia le ha caído "como un jarro de agua fría". "Helena es una mujer positiva, con un carácter muy vitalista y es injusto que esté pasando por esto", afirma.
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La amiga de Helena Bianco ha podido hablar con la hija de la cantante. "La escribí ayer, está junto a su madre 24 horas pegada y aferrándose a la esperanza", señala Abradelo. Una noticia que ha roto por completo al entorno de la cantante.
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