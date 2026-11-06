María Abradelo, amiga de Helena Bianco: "Es muy injusto que una mujer como ella tenga que pasar por este cáncer"

La cantante Helena Bianco se ha visto obligada a parar su carrera para tratarse del cáncer que padece. Un cáncer neuroendocrino que, según su entorno, es muy agresivo y resistente a los tratamientos.

Fue el 15 de septiembre en Bembimbre (León), cuando pudimos ver por última vez a la artista sobre un escenario. Desde entonces, se ha apartado de la música para centrarse en su salud.

María Abradelo fue compañera en televisión de Helena Bianco y a día de hoy son grandes amigas. Según nos cuenta, la noticia le ha caído "como un jarro de agua fría". "Helena es una mujer positiva, con un carácter muy vitalista y es injusto que esté pasando por esto", afirma.

La amiga de Helena Bianco ha podido hablar con la hija de la cantante. "La escribí ayer, está junto a su madre 24 horas pegada y aferrándose a la esperanza", señala Abradelo. Una noticia que ha roto por completo al entorno de la cantante.