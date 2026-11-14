"Ya era hora de un buen panel": Los concursantes rompen su mala racha a lo grande

Los premios de La ruleta de la suerte noche son lo suficientemente elevados como para cambiar la vida a cualquier concursante. Sin embargo, los invitados de esta noche no están encontrando del todo su lugar en el programa. Fallos en lo que respecta a las letras, casillas trampa o poco dinero acumulado en el marcador a la hora de resolver les están poniendo las cosas difíciles.

Ahora bien, con la tirada de Prado todo parece que está a punto de cambiar. La pista rezaba “mi timidez desaparece”, haciendo honor a la desaparición de la mala racha que acaba de experimentar la concursante.

Con 6.300€ en su marcador, Prado no ha querido seguir arriesgando y ha optado por resolver la incógnita. “Cuando, de repente, suena mi canción favorita”, ha leído a la perfección para ganarse la primera ola del programa. Algo que el propio presentador también ha querido celebrar: “Ya era hora de un buen panel, de estos de La ruleta de la suerte noche”.

¡Dale play al vídeo de arriba y súmate a la celebración del plató!