MEJORES MOMENTOS | 14 de noviembre
"Ya era hora de un buen panel": Los concursantes rompen su mala racha a lo grande
Los concursantes llevan buena parte del programa esquivando los mejores gajos de La ruleta. Además, los errores en las letras elegidas les ha impedido lanzar varias veces en su turno. Una mala suerte que acaba de cambiar.
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Los premios de La ruleta de la suerte noche son lo suficientemente elevados como para cambiar la vida a cualquier concursante. Sin embargo, los invitados de esta noche no están encontrando del todo su lugar en el programa. Fallos en lo que respecta a las letras, casillas trampa o poco dinero acumulado en el marcador a la hora de resolver les están poniendo las cosas difíciles.
Ahora bien, con la tirada de Prado todo parece que está a punto de cambiar. La pista rezaba “mi timidez desaparece”, haciendo honor a la desaparición de la mala racha que acaba de experimentar la concursante.
Con 6.300€ en su marcador, Prado no ha querido seguir arriesgando y ha optado por resolver la incógnita. “Cuando, de repente, suena mi canción favorita”, ha leído a la perfección para ganarse la primera ola del programa. Algo que el propio presentador también ha querido celebrar: “Ya era hora de un buen panel, de estos de La ruleta de la suerte noche”.
¡Dale play al vídeo de arriba y súmate a la celebración del plató!
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