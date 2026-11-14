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MEJORES MOMENTOS | 14 de noviembre

La remontada de Raze en La ruleta noche: de perder la mitad de su dinero a ganar más de 6.000 euros en una tirada

Raze estaba pasando un mal trago en su turno porque, en cuanto acumulaba algo de dinero, caía una y otra vez en la casilla de dividir por la mitad. Una dinámica que ha cortado de raíz en tan solo una tirada.

Raze en La ruleta de la suerte noche

La remontada de Raze en La ruleta noche: de perder la mitad de su dinero a ganar más de 6.000 euros en una tirada

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Borja Tamayo
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La fortuna es capaz de lo mejor y de lo peor en cuestión de unos instantes. Por eso, los concursantes de La ruleta de la suerte noche saben que cualquier cosa puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, cambiando su destino en tan solo unos segundos. Una realidad que Raze ha demostrado en su última tirada.

“Igual que Anna se ha abonado a la de 75, tu te has abonado a la de la mitad”, le decía Jorge Fernández al concursante cuando caía continuamente en la casilla que divide entre dos el dinero acumulado. Y es que Raze lanzaba y, si bien en ocasiones ha caído en el x2 o en alguna buena como el Comodín, la de ½ era la más habitual.

Tanto es así que, cuando tenía solo dos consonantes pendientes, su bote era de 100€. Ahora bien, un lanzamiento ha sido suficiente como para cambiarlo todo. Ha caído en la casilla de 2.000€, ha pedido una letra repetida y se ha plantado con 6.100€. ¡Así es la locura de La ruleta de la suerte noche!

¿Volverá a conseguir un lanzamiento como este? Por el momento, dale play al vídeo de arriba para volver a ver este emocionante panel.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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