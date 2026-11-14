La remontada de Raze en La ruleta noche: de perder la mitad de su dinero a ganar más de 6.000 euros en una tirada

La fortuna es capaz de lo mejor y de lo peor en cuestión de unos instantes. Por eso, los concursantes de La ruleta de la suerte noche saben que cualquier cosa puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, cambiando su destino en tan solo unos segundos. Una realidad que Raze ha demostrado en su última tirada.

“Igual que Anna se ha abonado a la de 75, tu te has abonado a la de la mitad”, le decía Jorge Fernández al concursante cuando caía continuamente en la casilla que divide entre dos el dinero acumulado. Y es que Raze lanzaba y, si bien en ocasiones ha caído en el x2 o en alguna buena como el Comodín, la de ½ era la más habitual.

Tanto es así que, cuando tenía solo dos consonantes pendientes, su bote era de 100€. Ahora bien, un lanzamiento ha sido suficiente como para cambiarlo todo. Ha caído en la casilla de 2.000€, ha pedido una letra repetida y se ha plantado con 6.100€. ¡Así es la locura de La ruleta de la suerte noche!

¿Volverá a conseguir un lanzamiento como este? Por el momento, dale play al vídeo de arriba para volver a ver este emocionante panel.