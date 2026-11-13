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Hablamos con la mujer detenida en el concierto de Niña Pastori: "Yo en contra de ella no tengo nada"

Y ahora Sonsoles ha hablado con la mujer que fue detenida tras rociar con gas pimienta al público en un concierto de Niña Pastori. Una mujer que ha sido acusada de acosar en varias ocasiones a la artista.

Niña Pastori

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 11 de octubre, Niña Pastori paralizaba su concierto porque una mujer estaba rociando a las primeras filas del público con gas pimienta. Esta fue detenida y ya tenía una orden de alejamiento de la artista, ya que la habría acosado en otras ocasiones.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella, que asegura que todo fue fruto de su trastorno de personalidad. "Lo tengo reconocido", afirma, "en el momento ese no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, entré en pánico y no sabía cómo irme". La mujer fue detenida y pasó dos noches en el calabozo. "Me llevaron ante el juez y me soltaron", advierte.

Pese a haber sido detenida varias veces y tener una orden de alejamiento de Niña Pastori, la mujer afirma que no tiene nada en contra de la artista. "Yo en contra de ella no tengo nada, pero ella cogió y pidió una orden de alejamiento y dice que me tiene miedo", asegura, "yo no le he hecho nada".

La detenida denuncia que "le están haciendo la vida imposible" y que lo único que hizo fue "ir a un concierto". ¿Responderá Niña Pastori a sus declaraciones?

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