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Las lágrimas de Ana al recordar a su padre conmueven a Melendi: “Utilízalo para transmitir”

La talent no ha podido contener las lágrimas al interpretar una canción que le recuerda a su padre, fallecido recientemente. Melendi ha querido consolarla con un emotivo abrazo.

Las lágrimas de Ana al recordar a su padre conmueven a Melendi: “Utilízalo para transmitir”

Las lágrimas de Ana al recordar a su padre conmueven a Melendi: “Utilízalo para transmitir”

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Ana ha brillado con luz propia en la Batalla de Ganadores de La Voz 2026. La talent del equipo de Melendi ha elegido interpretar 'Cuando zarpa el amor', una canción que tiene un significado muy especial para ella.

Y es que el tema le recuerda mucho a su padre, al que ha perdido recientemente. Mientras ensayaba, Ana no ha podido evitar emocionarse y ha terminado rompiendo a llorar al recordar a una de las personas más importantes de su vida.

Al verla así, Melendi no ha dudado en acercarse para darle un abrazo y tratar de consolarla. El coach le ha asegurado que su padre seguro que está con ella, dedicándole unas palabras llenas de cariño en un momento especialmente delicado.

Además, el asturiano ha querido darle un consejo para su actuación, animándola a convertir todo lo que estaba sintiendo en una fortaleza sobre el escenario: “Utilízala para transmitir y traspasar”.

Un ensayo cargado de sentimientos en el que Ana ha demostrado lo importante que es esta canción para ella. ¡No te pierdas el emotivo momento que ha compartido con Melendi!

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