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MEJORES MOMENTOS | 14 de noviembre

El problema estratégico que impide a Anna "forrarse" en La ruleta de la suerte noche: "Te hubieras hinchado"

Anna no está teniendo la mejor de las punterías en La ruleta de la suerte noche y Jorge Fernández ha sacado a relucir cómo habría cambiado su juego si se hubiera colocado correctamente.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

El problema estratégico que impide a Anna forrarse en La ruleta de la suerte noche: "Te hubieras hinchado"

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Borja Tamayo
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La ruleta de la suerte noche tiene gajos con muchísimo dinero, incluyendo uno especial de 100.000€. 1.000€, 2.000€… ¡Incluso 5.000€ en una sola tirada que se pueden multiplicar en caso de acertar varias consonantes! Sin embargo, Anna ha esquivado todos estos premios en su tirada.

Y es que la concursante solo ha sabido moverse entre la casilla de 75€ y la del Se lo doy, yendo de una a otra continuamente. De este modo, no solo tenía poca cantidad en su marcador, sino que también se veía forzada a dárselo a sus compañeros de vez en cuando.

Al terminar su turno y disponerse a resolver, había conseguido 225€. Una cantidad óptima en el programa diario, pero muy pequeña en esta velada tan especial. Tanto es así que Jorge Fernández ha sacado a relucir el problema estratégico que está sufriendo la concursante: “La ruleta, en lugar de que te toque de 75 en 75, te podría haber tocado de 2.000 en 2.000”.

Efectivamente, su posición en los lanzamientos le está saliendo cara a Anna. Porque, como el presentador ha explicado, teniendo una mejor ubicación de lanzamiento se “hubiera hinchado”. ¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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