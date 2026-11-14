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La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

Moisés ha vuelto a demostrar su inconfundible sentido del humor al afrontar los segundos finales de su participación en AlaZ.

La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

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Julián López
Julián López
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Las tardes en Pasapalabra se están cerrando de una manera tan igualada que los concursantes buscan cualquier oportunidad para liberar tensiones.

En el último AlaZ, Moisés tuvo que tirar de épica para lograr un meritorio empate que, hasta el último segundo, tuvo David la decisión de romperlo o mantenerlo.

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

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Precisamente, en ese arreón final de Moisés en el que consiguió tres aciertos sobre la hora, hubo tres detalles que no pasaron desapercibidos.

La importancia de los segundos

Moisés ha demostrado, una vez más, que la acumulación de segundos es vital que puede decantar la balanza, o equilibrarla en este caso. Pidiendo una letra extra a cambio de segundos en la ‘L’, pudo conseguir un acierto muy importante para lograr el empate ante David.

Un acierto de fenómenos

Otra letra que le quedaba pendiente era la F, siendo ‘fenómeno’ la respuesta correcta. Roberto Leal, al repasar este arreón final, catalogó tanto a Moisés como David como unos auténticos fenómenos en Pasapalabra. ¡Sus duelos en AlaZ están siendo de vértigo!

Un personaje chino que sirve como divertida despedida

A la hora de resolver las dos letras que el concursante riojano no llegó a responder, hubo una de ellas que generó expectación. Contiene la ‘Y’, nombre del personaje legendario de la antigua China considerado el inventor de las primeras viviendas, un nombre que asombró a Moisés, y que dio pie a una divertida despedida para cerrar su AlaZ. ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!

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