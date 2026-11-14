Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Susana Guasch ha recordado que su padre, el periodista Tomás Guasch, no quería que estudiara Periodismo e incluso intentó disuadirla de seguir ese camino. Sin embargo, ella tenía claro que quería dedicarse a la comunicación. "Yo naturalmente peleé por quitarle de la cabeza, pero no pude", ha explicado su padre al recordar aquellos años. Finalmente, Susana comenzó a trabajar en un periódico y encontró su camino en el periodismo deportivo.

"He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

La periodista ha explicado que, con el paso de los años, los comentarios sobre su trayectoria han ido cambiando. Primero se la señalaba por ser hija de Tomás Guasch y ahora, según ha contado, algunos compañeros la relacionan con Florentino Pérez: "He pasado de ser la enchufada de mi padre, de Susana Guasch, a ser Susana Pérez. Hablo de un tiempo a esta parte. Soy la enchufada de Florentino".

Guasch ha asegurado que son etiquetas que se instalan sin que exista una razón concreta y que después resulta muy difícil desprenderse de ellas. "Son bulos que se instalan, etiquetas que en este país nos meten una etiqueta y te la cuelgan y no te la quitas, aunque ganes el Pulitzer", ha afirmado.

Susana Guasch denuncia los prejuicios sobre las mujeres periodistas

Durante la conversación, la periodista también ha reflexionado sobre los estereotipos que se utilizan para cuestionar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y visibilidad. "¿Qué pasa? Que tú o estás ahí en un puesto de responsabilidad y visibilidad porque te estás acostando con alguien de mucha influencia, porque eres mujer y tienes que cumplir la cuota, porque estás muy buena o porque estás enchufada", ha enumerado.

Guasch ha lamentado que se pongan en duda los méritos profesionales de las mujeres sin contemplar que hayan llegado a esos puestos por su trabajo y capacidad.