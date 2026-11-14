Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DECLARACIÓN

Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Susana Guasch ha repasado en La Mesa las etiquetas y los prejuicios a los que se ha enfrentado durante su trayectoria como periodista deportiva. La comunicadora ha contado cómo su relación familiar y profesional ha dado pie a comentarios que cuestionan sus propios méritos.

Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Susana Guasch ha recordado que su padre, el periodista Tomás Guasch, no quería que estudiara Periodismo e incluso intentó disuadirla de seguir ese camino. Sin embargo, ella tenía claro que quería dedicarse a la comunicación. "Yo naturalmente peleé por quitarle de la cabeza, pero no pude", ha explicado su padre al recordar aquellos años. Finalmente, Susana comenzó a trabajar en un periódico y encontró su camino en el periodismo deportivo.

"He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

La periodista ha explicado que, con el paso de los años, los comentarios sobre su trayectoria han ido cambiando. Primero se la señalaba por ser hija de Tomás Guasch y ahora, según ha contado, algunos compañeros la relacionan con Florentino Pérez: "He pasado de ser la enchufada de mi padre, de Susana Guasch, a ser Susana Pérez. Hablo de un tiempo a esta parte. Soy la enchufada de Florentino".

Guasch ha asegurado que son etiquetas que se instalan sin que exista una razón concreta y que después resulta muy difícil desprenderse de ellas. "Son bulos que se instalan, etiquetas que en este país nos meten una etiqueta y te la cuelgan y no te la quitas, aunque ganes el Pulitzer", ha afirmado.

Susana Guasch denuncia los prejuicios sobre las mujeres periodistas

Durante la conversación, la periodista también ha reflexionado sobre los estereotipos que se utilizan para cuestionar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y visibilidad. "¿Qué pasa? Que tú o estás ahí en un puesto de responsabilidad y visibilidad porque te estás acostando con alguien de mucha influencia, porque eres mujer y tienes que cumplir la cuota, porque estás muy buena o porque estás enchufada", ha enumerado.

Guasch ha lamentado que se pongan en duda los méritos profesionales de las mujeres sin contemplar que hayan llegado a esos puestos por su trabajo y capacidad.

Fonsi Nieto desvela las palabras de Agostini durante el homenaje a Ángel Nieto: "Esto no lo voy a tener yo en la vida"

Fonsi Nieto desvela las palabras de Agostini durante el homenaje a Ángel Nieto: "Esto no lo voy a tener yo en la vida"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Eneko Axpe y Joseba Arguiñano

Eneko Axpe, gastrofísico, revela los mejores alimentos para plantar en la Luna y en Marte

Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Susana Guasch denuncia las etiquetas que ha recibido durante su carrera: "He pasado de ser la enchufada de mi padre a ser la enchufada de Florentino"

Los mejor de la semana en Y ahora Sonsoles: de la polémica de Miguel Lago y Ayuso a la emoción por Helena Bianco

Lo mejor de la semana en Y ahora Sonsoles: de la polémica de Miguel Lago y Ayuso a la emoción por Helena Bianco

El aviso de Karlos Arguiñano con los hongos de temporada: este es el color del que siempre desconfía
Consejos de temporada

El aviso de Karlos Arguiñano con los hongos de temporada: este es el color del que siempre desconfía

Alberto Núñez Feijóo, sobre la última vez que habló con Pedro Sánchez sin cámaras delante: “No estaba dispuesto ni a escucharme”
Momento tenso

Alberto Núñez Feijóo, sobre la última vez que habló con Pedro Sánchez sin cámaras delante: “No estaba dispuesto ni a escucharme”

Melendi y Lola Índigo en La Voz
AVANCE

Las últimas plazas de los directos se deciden el próximo viernes en las Batallas cruzadas

Las Batallas cruzadas serán el broche final a una fase de La Voz 2026 que nos está dejando incontables momentos para enmarcar. ¿Te las vas a perder?

Vanesa Martín se despide como quinta coach: estos son sus últimos salvados de La Voz
Resumen

Vanesa Martín se despide como quinta coach: estos son sus últimos salvados de La Voz

La Batalla de Ganadores de La Voz ha dejado cuatro nuevos clasificados para los Directos. Adriana, Irene, José Torres y Aura han sido los elegidos por el público en una noche llena de emoción y decisiones complicadas.

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

Choque de talentos y decisiones complicadas: así hemos vivido la Batalla de Ganadores de La Voz

Batalla de Izan y Beltrán en La Voz

Pablo López no sabe con quién quedarse tras escuchar a Izán y Beltrán en La Voz

Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

Mika elige la voz de Aura frente a Teresa en la Batalla más frágil de La Voz

Publicidad