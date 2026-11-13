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Jesús Owono quiere hablar con la familia de Jesús de Miguel: "El CD Tenerife ha decidido que lo mejor es esperar"

El portero del FC Andorra quiere hablar con la familia de Jesús de Miguel, el futbolista fallecido tras su entrada mortal en el campo. Algo para lo que le ha pedido ayuda a su club.

Jesús Owono

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, falleció el pasado 30 de noviembre después de permanecer varias horas ingresado en la UCI. El futbolista, de tan solo 30 años, perdió la vida tras recibir un fuerte impacto por parte del portero del FC Andorra, Jesús Owono, que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

Por su parte, Jesús Owono, se ha convertido en el centro de numerosas críticas tras conocerse la noticia. La avalancha de comentarios recibidos ha llevado al futbolista a tomar la decisión de cerrar temporalmente sus perfiles en redes sociales, un gesto que refleja el difícil momento que podría estar atravesando tras lo sucedido.

Por su parte Owono, ha expresado su deseo de hablar con la familia de Jesús de Miguel y ha pedido ayuda a su club para facilitar un encuentro. "La familia no ha dicho que no, pero necesita tiempo para pasar el duelo", afirma el periodista Diego Picó.

El CD Tenerife cree que lo mejor para Owono es esperar. "Él lo ha entendido", asegura Picó, "la novia y la madre están con él y le están apoyando". Según cuenta, Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra también está muy pendiente de él. "Está al pie del cañón con él y con la familia", señala.

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