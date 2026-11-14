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MEJORES MOMENTOS | 14 de noviembre

"¡La veo!": Prado se lleva 16.000 euros de Bote en el último momento y pasa a la Gran Final

El Panel con Bote es determinante en La ruleta de la suerte noche. Más todavía si se cae en la casilla dorada. Ahora bien, si esto sucede hay que saber la respuesta y Prado ha llevado al límite la emoción.

Prado en La ruleta de la suerte noche

"¡La veo!": Prado se lleva 16.000 euros de Bote en el último momento y pasa a la Gran Final

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Borja Tamayo
Publicado:

La Gran Final de La ruleta de la suerte noche ofrece hasta 100.000€ a aquellos concursantes que, previamente, hayan obtenido el gajo especial del programa. Prado lo tenía en su poder tras habérselo quitado a su compañero Raze y, por eso, llegar a esta fase del programa era vital. No obstante, iba por detrás en el marcador y caer en la casilla dorada del Panel con Bote se presentaba como una obligación.

Con 0€ en el marcador, tenía que ocurrir un milagro para que Prado ganara la contienda. Pero, como esto es La ruleta de la suerte noche, bien sabido es que los milagros forman parte del juego. Así, la concursante ha hecho su tirada para caer directamente en la casilla dorada. ¿El problema? No tenía clara la respuesta.

El tiempo se le agotaba y todo parecía que iba a terminar en una renuncia al Bote de 16.000€. No obstante, en el último momento, la euforia se ha apoderado de ella: “¡Vale! ¡Sí, sí! ¡La veo!”. Público y presentadores han celebrado este momento en el que se le ha encendido la bombilla y que le ha permitido hacerse con 16.000€ extras para pasar directamente a la Gran Final.

¿No has visto este emocionante panel? ¡Dale play al vídeo para verlo y vivir con Prado la alegría del que se sabe ganador!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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