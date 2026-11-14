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Dormir con calcetines puede ayudar a dormir más y mejor: Boticaria García nos cuenta todos los detalles

Boticaria García responde a uno de los grandes dilemas de nuestra historia: ¿es mejor dormir con o sin calcetines? ¡No te pierdas la explicación!

Boticaria García

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Hay debates que siempre dividirán a la población, como el de la tortilla con o sin cebolla. Uno similar es el de si realmente es bueno dormir con calcetines o no. Una cuestión a la que Boticaria García ha puesto fin.

La farmacéutica ha afirmado que dormir con calcetines puede servir como una especie de somnífero. "Puede ser una herramienta fantástica para dormirnos antes y dormir más", afirma Boticaria.

A la hora de dormir, se recomienda que la temperatura del cuerpo baje alrededor de medio grado. Algo que puede conseguirse con calcetines o, si lo preferimos, metiendo los pies en agua caliente diez minutos antes de dormir.

Según un estudio realizado sobre este asunto, los hombres que dormían con calcetines se dormían alrededor de 7 minutos antes que el resto y descansaban 32 minutos más. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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