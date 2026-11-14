Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, dispuesto a conseguir que Paula se marche de Toledo

Nuevos enfrentamientos, una oferta en pie, y una mala crítica...

Esto es todo lo que pasará en el próximo capítulo

Damián seguirá muy preocupado por su hijo Tasio y su futuro. Cree que Carmen era buena para él y que Paula es una mala influencia.

Por eso, le pedirá ayuda a Marta, para conseguir alejar a Paula de Tasio para siempre. De la Reina le hará una oferta para marcharse a trabajar a Granada... ¿aceptará Paula?

Gabriel acusará a Begoña, una vez más, de haber sido ella la que le ha robado información. ¡Ella se quedará en shock! ¿Se dará cuenta de que ella no ha sido?

Por otro lado, una vez ya ha visto la luz la exposición de Bianca y Fina, la argentina tiene la sensación de que las malas críticas han sido para ella y no para Fina. ¿Estará en lo cierto?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.