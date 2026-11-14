Lolita abre la noche y los concursantes resuelven el panel en tiempo récord: "Pensaba que se te había caído el dedo"

La Prueba de Velocidad Musical es la mejor forma de romper mano (o dedo, en este caso) en La ruleta de la suerte noche. Por 1.000€, los concursantes tienen que resolver el panel antes incluso de hacer un lanzamiento, desvelándose letras poco a poco mientras suena la melodía de una canción.

Si bien lo más habitual es que salgan en pantalla buena parte de las letras que conforman la frase por descubrir, Prado le ha dado al pulsador en tan solo dos segundos. “Pensaba que se te había caído el dedo”, le ha comentado Jorge Fernández; sin embargo, su intención era dar la respuesta en tiempo récord.

Puede que no lo haya conseguido; no obstante, esto ha dado la pista a Raze que necesitaba para, tres segundos después, seguir los pasos de su compañera y apretar el pulsador. Esta vez para llevarse el primer premio de la noche con un “Sarandonga, que mañana es domingo”.

La banda se ha apoderado del plató, poniendo a bailar a los allí presentes al ritmo de Lolita. ¡Dale play al vídeo para disfrutar de este divertido momento de nuevo!