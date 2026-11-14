Lo mejor de la semana en Y ahora Sonsoles: de la polémica de Miguel Lago y Ayuso a la emoción por Helena Bianco

Una semana más, Y ahora Sonsoles ha dejado grandes momentos que pasarán a la historia del programa. ¡No te pierdas los cinco mejores aquí abajo!

¿Romance entre Miguel Lago y Ayuso?

Miguel Lago ha respondido en el plató a los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Isabel Díaz Ayuso tras conocerse la ruptura de la presidenta madrileña con Alberto González Amador. Nuestro colaborador se ha mostrado contundente y ha lamentado que se generen este tipo de especulaciones sobre la vida personal de una mujer.

"Me parece muy triste que hagan esto con una mujer", ha señalado, mostrando su malestar, "la realidad es que no solo no tengo una relación con Isabel Díaz Ayuso, sino que no puedo decir que sea amiga mía".

La Samantha Vallejo-Nágera más dulce

La sección más dulce ha llegado de la mano de Samantha Vallejo-Nágera, que ha hecho un recorrido por algunos de los grandes clásicos de la repostería española. Los churros, las rosquillas y los buñuelos han sido los protagonistas de una visita a los sabores más tradicionales.

La chef ha compartido las claves para conseguir preparar estos dulces en casa y disfrutar de algunas de las recetas más reconocibles de nuestra gastronomía. ¡Y se ha lanzado a hacer churros con Sonsoles Ónega en directo!

Las reivindicaciones de huelga general

La huelga general también ha tenido su espacio en el programa a través del testimonio de Miguel, un jubilado que ha explicado por qué ha decidido secundar el paro. Su situación económica refleja las dificultades que atraviesan algunas personas mayores para afrontar los gastos cotidianos y los precios de la vivienda.

"Con mi pensión, a veces tengo que ir a comedores sociales", ha confesado, poniendo voz a una realidad marcada por las pensiones insuficientes y el encarecimiento del coste de vida.

La emotiva despedida a Helena Bianco

Uno de los momentos más emotivos de la semana ha llegado con el recuerdo de Helena Bianco, fallecida a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino especialmente duro y resistente a los tratamientos. Su muerte ha conmocionado a sus seres queridos y al mundo de la música.

En el programa, su hermano ha relatado cómo ha vivido la familia sus últimos días y ha recordado con enorme tristeza las horas previas a su fallecimiento: "Las tres últimas noches han sido un calvario de tristeza".

La entrevista más sincera de Gemma Mengual

Gemma Mengual también ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para echar la vista atrás y recordar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. La nadadora, que cuenta con más de 40 medallas internacionales, ha hablado de cómo vivió la maternidad y de su influencia en su carrera deportiva.

La deportista ha reconocido que tomó decisiones sin plantearse las dificultades que podía encontrar después para regresar a la competición. Una conversación sobre los sacrificios y las exigencias del deporte de élite.

Estos son solo algunos de los mejores momentos que se han vivido en Y ahora Sonsoles, pero hay muchos más. Los puedes ver todos en atresplayer. ¡No te pierdas nada!