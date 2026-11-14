Can Yaman sorprende con su confesión más gastronómica: hay algo de España a lo que no puede resistirse

Can Yaman ha dejado claro durante su visita a El Hormiguero que hay algo de España que le vuelve loco: ¡el jamón! Cuando Pablo Motos le ha preguntado qué comería todos los días si no engordase, no se lo ha pensado dos veces. “Jamón, jamón, jamón, todo el día”, ha respondido entre risas.

Y es que le gusta tanto que ni siquiera quiere compararlo con el italiano, dejando claro que, para él, el español no tiene rival.

El actor turco cada vez se siente más cómodo en nuestro país y ha sorprendido por lo bien que habla español. De hecho, ha contado que, cuando no conoce alguna palabra, recurre a la inteligencia artificial para resolver sus dudas. Además, ha destacado algunas de las costumbres que más le gustan de España, como compartir la comida o poder salir a cenar tarde.

Después, ha hablado de lo exigentes que son las escenas de acción que rueda sin doble y ha reconocido que suele acabar haciéndose daño. De hecho, ha contado que durante su última serie ha tomado tantos analgésicos que ha terminado sufriendo lo que ha descrito como una especie de úlcera.

A pesar de todo, el actor ha asegurado que, cuando ve el resultado final de la serie, se olvida de las lesiones y de todo el esfuerzo que ha supuesto el rodaje.