José Manuel Parada pasó las últimas horas de Helena Bianco junto a ella: "Soñaba que se iba a curar"

Helena Bianco, la famosa cantante que ganó La Voz Senior y que popularizó aquello de: "Será maravilloso, viajar hasta Mallorca", ha fallecido a los 78 años a causa de un cáncer. Una triste noticia que ha sorprendido y conmocionado a su entorno.

José Manuel Parada era un gran amigo de Helena y nos cuenta que pasó junto a ella sus últimas horas en el hospital. "Me dijo que si se dormía, no me fuera", recuerda, emocionado.

Parada afirma que Helena "soñaba que se iba a curar". Su optimismo nunca se fue, a pesar de que confiesa que Helena estaba ya muy deteriorada en sus últimos momentos.

La cantante Helena Bianco se marcha dejando una huella imborrable en el mundo de la música y en el corazón de todos los que la conocieron. Un fallecimiento triste que ha sorprendido por completo a todos.