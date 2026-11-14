Los concursantes de La ruleta de la suerte noche sufren hasta el final: así ha sido la gala más accidentada

La ruleta de la suerte noche ha arrancado de manera atípica, resolviendo el primer panel de la Prueba de Velocidad Musical en apenas unos segundos. Una rapidez que parecía augurar premios realmente elevados para los concursantes que, con una agudeza mental y visual espectacular, podrían haber batido récords en sus marcadores.

Sin embargo, la realidad ha sido bien diferente. Y es que Prado, Raze y Anna han sufrido con cada tirada, viendo cómo se les escapaban las mejores casillas o pedían letras ausentes contra todo pronóstico. Porque resolver paneles es solo la punta del iceberg y la fortuna no parecía estar de su lado.

Anna ha sido la más damnificada en primera instancia, cayendo continuamente en gajos de poco valor para los enormes premios que hay en esta edición especial del programa. Un problema que el propio Jorge Fernández ha sacado a relucir, explicando que la concursante “se hubiera hinchado” en caso de haber estado colocada en otra posición.

Ahora bien, en La ruleta de la suerte noche todo puede cambiar rápidamente y Prado ha sido la responsable de romper esta mala racha. La concursante ha cerrado un panel con más de 6.000€ en su marcador para llevarse la primera ola de la velada.

Poco después, Raze ha seguido su curso. A pesar de caer continuamente en algunas de las peores casillas de la ruleta, le ha bastado una tirada para reunir también 6.000€ en el marcador, resolver el panel y sumar un premio propio de este programa.

A partir de ahí, todo apuntaba a que Raze jugaría la Gran Final, llegando al Panel con Bote como líder. Sin embargo, Prado no se lo iba a poner nada fácil y, con absoluta puntería, ha conseguido caer en la casilla dorada para llevarse nada menos que 16.000€.

Prado con 27.437€, Raze con 15.850€ y Anna con 4.675€ han cerrado el reparto de los premios, celebrando haber superado una noche tan accidentada como la que acababan de vivir. No obstante, Prado todavía tenía una prueba más por jugar, en la que se podía llevar nada menos que 100.000€.

Por desgracia, la suerte se ha vuelto a difuminar cuando, en el Panel Final, la concursante se veía incapaz de resolver la prueba. Una lástima, en especial teniendo en cuenta que se habría llevado otros 20.000€.