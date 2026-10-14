La dura confesión de María del Monte: "No he perdido las ganas de vivir, pero he vivido sin ganas"

María del Monte hoy cambia de posición y pasa de colaboradora a entrevistada en Y ahora Sonsoles. Con motivo de la publicación de sus memorias bajo el título de Si el corazón se equivoca, se le perdona, la artista hace un repaso sincero a lo largo de su historia.

La vida de María del Monte ha estado llena de éxitos, pero también de pérdidas y momentos dolorosos. Esta confiesa que son precisamente esos momentos los que le hacen escribir sus memorias, para ayudar a otros a salir de la oscuridad.

"Estaba en un agujero casi metida", afirma, "no he perdido las ganas de vivir, pero he vivido sin ganas". Es por eso que sintió la necesidad de verbalizar su dolor: "Necesitaba poder verbalizar cosas que tenía guardadas en defensa propia".

Hoy, María del Monte se sienta en el plató para regalarnos su entrevista más íntima y hablar sin tapujos sobre los momentos que más han marcado su vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!