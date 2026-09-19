CRISIS EN CEUTA
"Me han intentado asaltar la casa cinco veces": el relato desesperado de Vero, una vecina ceutí
Vero vive en Ceuta, donde miles de migrantes aún vagan por las calles sin un lugar a donde ir. La tensión aumenta y los vecinos denuncian una gran inseguridad.
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Ceuta atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Un mes y medio después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes, la normalidad no se ha reestablecido.
El miedo, la inseguridad y la insalubridad se han convertido en la tónica de las calles ceutíes. Los caballas exigen soluciones y algunos relatan situaciones insólitas que han vivido estos días por culpa de la falta de seguridad y medidas.
"A mí me han intentado asaltar la casa cinco veces", advierte Vero, una vecina de Ceuta. Esta afirma que dos de ellas fueron verdaderamente terroríficas. En uno de esos asaltos, los migrantes comenzaron a tirar bloques de piedra a su familia y a su sobrina le pasó a pocos centímetros de la cara.
"Otra vez un hombre había violado a una chica y decidió esconderse en mi casa", recuerda Vero. Sin embargo, la policía logró dar con él.
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Vecinos como Vero están desesperados y no logran que el Gobierno les dé soluciones. ¿Podrá Ceuta volver a la normalidad pronto?
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