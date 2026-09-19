Mejores momentos | Audiciones
Melendi sufre el primer superbloqueo de La Voz 2026
Mika ha dejado a su compañero en fuera de juego para intentar hacerse con la voz de Adriana Moreno.
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Adriana Moreno ha protagonizado una de las actuaciones más destacadas de las primeras Audiciones a ciegas de La Voz. Su talento ha conquistado a los coaches, que no han dudado en luchar por conseguir que la joven se uniese a sus equipos.
Melendi lo tenía claro y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir a Adriana. Sin embargo, cuando parecía que podía tener opciones de convencerla, Mika ha dado un golpe sobre la mesa y ha utilizado el primer superbloqueo de la edición, dejando al coach completamente fuera de juego.
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