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Nuria Hidalgo, tras reclamarle a Omar Montes un aumento de la manutención: "Solo estoy luchando por mi hijo"

El cantante se enfrenta a nuevos problemas con la manutención de sus hijos. Tras el polémico nacimiento de su supuesto bebé con Rocío Muñoz, Nuria Hidalgo le reclama un aumento de la pensión de su primer hijo.

Nuria Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Omar Montes atraviesa un momento convulso. Tras el mediático nacimiento de su supuesto hijo con Rocío Muñoz, la madre de su primer hijo, Nuria Hidalgo, le lleva a los Juzgados por la manutención de su hijo.

La Fiscalía pide para Omar un aumento de la pensión mensual de su hijo Omar Jr., teniendo en cuenta los ingresos millonarios que ha declarado. Un revés judicial que podría hacer que la manutención de Omar Jr. pase de los 450 euros a los 2.000.

Rocío Muñoz

En Y ahora Sonsoles, Nacho Gay ha podido hablar con Nuria Hidalgo. Esta afirma que lo único que busca con su decisión es hacer justicia. "No puede ser que un hijo de Omar disfrute de unas condiciones económicas y otro, otras completamente diferentes, solo quiero luchar por eso", advierte.

Nuria asegura que quiere seguir alejada de los focos, pero que hará todo lo posible por garantizarle un buen futuro a su hijo. "No quiero un sueldo Nescafé, ni de Omar montes, ni de la justicia, ni de nadie, solo estoy luchando por mi hijo, para que tenga la mejor educación posible", sentencia.

Nuria se ha visto las caras con Omar Montes en los Juzgados de Familia. Una cita que le vuelve a colocar en el foco mediático con motivo de su paternidad.

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