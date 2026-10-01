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Omar Montes estalla tras los dardos del entorno de Nuria Hidalgo: "Hablo todos los días con él, es mi hijo"
El cantante desmiente las declaraciones del entorno de Nuria Hidalgo, que asegura que desde que salió la sentencia de manutención, no había vuelto a ver a su hijo en común.
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Omar Montes y su expareja, Nuria Hidalgo, continúan en guerra mediática. Tras la sentencia de manutención que obliga al cantante a pagar una pensión mayor para el hijo que tienen en común, la pareja no ha dejado de lanzarse indirectas.
El artista puso en cuestión el interés de Nuria Hidalgo por el dinero, asegurando que "preferiría ingresarle 3.000 directamente a un fondo para su hijo que 2.000 a ella". Unas declaraciones que chocan de frente con la versión del entorno de Nuria Hidalgo, que asegura que Omar no ve a su hijo, Omar Jr., desde que salió la sentencia.
"Hablo todos los días con él, es mi hijo", afirma Omar Montes. El artista desmiente la información del entorno de Nuria y parece dispuesto a luchar por la custodia compartida de Omar Jr.
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Pese a todo, nuestro colaborador Nacho Gay advierte que, según la información que le da Nuria Hidalgo, el cantante llevaría desde que salió la sentencia sin ver a su hijo. ¡Dale al play para ver todo lo que ha dicho Omar en el vídeo de arriba!
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