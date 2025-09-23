Discreción en la familia de Rafa Nadal tras destaparse el acoso que sufría su hermana: "Hay gente de la familia que se enteró ayer"

Un hombre alemán de 37 años que residía en Manacor (Mallorca) ha sido detenido por ser acosar presuntamente a Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal. Ese consiguió su número y se dedicaba a llamarla por teléfono y a perseguirla por las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, donde fingía ser deportista.

El hombre ha sido condenado a 4 meses de cárcel y ha salido a la luz que no es la primera vez que hace algo similar. Ya habría acosado a otras mujeres.

Aún se desconoce cómo consiguió el teléfono de Maribel, donde mandaba mensajes diarios y llamaba constantemente. "Eran mensajes muy amenazantes, verdaderamente serios", señala el periodista Julián Aguirre.

Esta situación comenzó a finales de agosto y el círculo de Maribel ha querido mantener la discreción. "Hay gente del entorno más cercano a la familia que se enteró ayer", advierte Olga Viza.

El acusado ha admitido los hechos y ahora está previsto que entre en prisión. ¡Todos los detalles, en el vídeo de arriba!