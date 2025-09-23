Antena 3 LogoAntena3
Discreción en la familia de Rafa Nadal tras destaparse el acoso que sufría su hermana: "Hay gente de la familia que se enteró ayer"

Maribel Nadal, la hermana del tenista, ha sufrido el acoso de un hombre alemán de 37 años que se hacía pasar por deportista para perseguirla por las instalaciones del club de tenis de su hermano.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un hombre alemán de 37 años que residía en Manacor (Mallorca) ha sido detenido por ser acosar presuntamente a Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal. Ese consiguió su número y se dedicaba a llamarla por teléfono y a perseguirla por las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, donde fingía ser deportista.

El hombre ha sido condenado a 4 meses de cárcel y ha salido a la luz que no es la primera vez que hace algo similar. Ya habría acosado a otras mujeres.

Aún se desconoce cómo consiguió el teléfono de Maribel, donde mandaba mensajes diarios y llamaba constantemente. "Eran mensajes muy amenazantes, verdaderamente serios", señala el periodista Julián Aguirre.

Esta situación comenzó a finales de agosto y el círculo de Maribel ha querido mantener la discreción. "Hay gente del entorno más cercano a la familia que se enteró ayer", advierte Olga Viza.

El acusado ha admitido los hechos y ahora está previsto que entre en prisión. ¡Todos los detalles, en el vídeo de arriba!

