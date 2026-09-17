El día a día de los inmigrantes en Ceuta, desde dentro: un joven de 34 años nos muestra cómo se vive en El Trampolín

La crisis migratoria pone a Ceuta al límite. Un mes y medio después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, los ceutíes no han vuelto a la normalidad y la tensión aumenta por momentos.

Miles de inmigrantes continúan aún en la ciudad autónoma. Muchos de ellos duermen en la calle, en pisos patera o en playas que se convierten en campamentos improvisados.

Ibrahim es uno de los inmigrantes que vive en el campamento de la playa de El Trampolín. A sus 34 años, viene a España dispuesto a cumplir el sueño de dedicarse a la ganadería y el campo, pese a que siempre ha sido mecánico de profesión.

Cámara en mano, Ibrahim nos ha mostrado cómo es el día a día en El Trampolín. A las 8 de la mañana se levanta, limpia con agua de mar una sartén y se hace unos huevos de desayuno.

Durante el día los inmigrantes charlan, toman un té y pasan el tiempo en diferentes actividades. Algunos juegan a las cortas, otros cortan el pelo y en el caso de Ibrahim, cocina unas lentejas para él y sus amigos.

Los días pasan y en El Trampolín, los migrantes ven avanzar las horas y esperan a que se les ofrezca asilo. ¡Te mostramos cómo es la situación desde dentro, en el vídeo de arriba!