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El día a día de los inmigrantes en Ceuta, desde dentro: un joven de 34 años nos muestra cómo se vive en El Trampolín

Ibrahim, un joven migrante de 34 años marroquí que se ha asentado en la playa de El Trampolín, nos muestra el día a día en el campamento improvisado.

El día a día en El Trampolín

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La crisis migratoria pone a Ceuta al límite. Un mes y medio después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, los ceutíes no han vuelto a la normalidad y la tensión aumenta por momentos.

Miles de inmigrantes continúan aún en la ciudad autónoma. Muchos de ellos duermen en la calle, en pisos patera o en playas que se convierten en campamentos improvisados.

Ibrahim es uno de los inmigrantes que vive en el campamento de la playa de El Trampolín. A sus 34 años, viene a España dispuesto a cumplir el sueño de dedicarse a la ganadería y el campo, pese a que siempre ha sido mecánico de profesión.

Cámara en mano, Ibrahim nos ha mostrado cómo es el día a día en El Trampolín. A las 8 de la mañana se levanta, limpia con agua de mar una sartén y se hace unos huevos de desayuno.

Durante el día los inmigrantes charlan, toman un té y pasan el tiempo en diferentes actividades. Algunos juegan a las cortas, otros cortan el pelo y en el caso de Ibrahim, cocina unas lentejas para él y sus amigos.

Los días pasan y en El Trampolín, los migrantes ven avanzar las horas y esperan a que se les ofrezca asilo. ¡Te mostramos cómo es la situación desde dentro, en el vídeo de arriba!

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