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Mejores momentos | 17 de septiembre

“¡Menos mal!”: Poti se queda con las ganas del Bote, pero consigue 1.050 euros gracias al ‘X2’

El concursante solo había conseguido 100 euros en todo el concurso, pero gracias al último panel se ha hecho con un marcador maravilloso.

Poti se queda con las ganas del Bote, pero consigue 1.050 euros gracias al ‘X2’

“¡Menos mal!”: Poti se queda con las ganas del Bote, pero consigue 1.050 euros gracias al ‘X2’

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Marta Jorge
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Poti no había tenido muy buena suerte en este programa de La ruleta de la suerte, sin embargo, este panel con Bote le ha sonreído en el último momento. Después de que Carmen perdiese su turno, Poti ha comenzado a jugar con ganas de sumar algo más de dinero a los únicos 100 euros que había conseguido hasta ahora.

El concursante del atril rojo ya había conseguido sumar hasta 525 euros cuando se le ha planteado la oportunidad de tirar a por el Bote, además, contaba con un comodín, así que, eso le ha convencido: “Venga, vamos a intentarlo”, ha dicho antes de girar la ruleta. Desafortunadamente, aunque parecía que Poti lo iba a conseguir, se ha pasado de fuerza. Se ha quedado tan cerquita que incluso el concursante ha estado muy tentado de parar la ruleta ¡con sus propias manos!

Sin embargo, la suerte no le ha abandonado del todo, porque ha caído en el ‘X2’, lo que ha hecho que se coloque con una cifra maravillosa. “¡El ‘X2’ es bueno!”, le ha recordado Jorge Fernández cuando el concursante se ha lamentado por no conseguir el Bote.

Así que, Poti ha destapado la última letra que quedaba y ha resuelto el panel por 1.050 euros. Lo cierto es que se le ha cambiado la cara por completo, ¡ha pasado de tener 100 euros a superar los 1.000! “Menos mal que este panel nos ha ido bien”, ha celebrado el presentador. ¡Revive el momento en el vídeo!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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