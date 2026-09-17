"No hace falta convertirse en un apestado": el aviso a los militares sobre las apps de citas tras el escándalo de la espía rusa

En el centro del debate se sitúa Yanina, la mujer que ha hecho saltar las alarmas de la OTAN tras conocer a un oficial de la Armada española, un capitán de corbeta destinado en la base de Northwood. Desde allí opera el MARCOM, el centro que coordina las actividades marítimas de la Alianza y es responsable de seguir a la flota rusa. Ambos se conocieron a través de una aplicación para ligar, y ahora se sospecha que ella pueda ser una espía rusa.

Ella lo niega todo y asegura que no sabía que él trabajaba para la OTAN hasta dos semanas después, dado que en su perfil se autodenominaba artista. De hecho, relataba en su testimonio para 'La Mesa' que él bromeaba constantemente con que ella era una espía rusa, y lo que empezó como una broma acabó convirtiéndose en una alerta de seguridad asociada a su nombre, dado que dos agentes del servicio de inteligencia español comunicaron al militar que había incurrido en dos brechas de seguridad. El desenlace para él fue que le apartaron del servicio y fue repatriado a España.

"Hay que ser conscientes de los actos de imprudencia que la gente comete"

Fernando Cocho, analista en inteligencia y ciberseguridad, interviene en el programa para comentar el testimonio de Yanina. La mujer es nieta de un capitán de la marina soviética condecorado por su participación en la Segunda Guerra Mundial.

"Hay que ser conscientes de los actos de imprudencia que la gente comete", señala el experto refiriéndose al militar, y menciona el hecho de que se relacione a través de una plataforma para encontrar pareja sin notificar que está conociendo a una persona a la cadena de mando o al servicio de seguridad correspondiente. Según indica, esto se hace para que analicen a esa persona y evitar así las conocidas como "trampas de miel", las cuales asegura que siguen muy vigentes y son aprovechadas por muchos servicios para penetrar en otros gobiernos.

"Una brecha de seguridad llevada desde la ilusión y la buena fe"

"La seguridad debe ser una prioridad, no importa la relación que tengas", remarca el experto poniendo el foco sobre los filtros de seguridad. A esto añade que "bromear con estos temas es muy peligroso", refiriéndose a los comentarios que hacía el oficial. Cocho describe lo ocurrido como "una brecha de seguridad llevada desde la ilusión y la buena fe", aunque subraya que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque es imposible conocer totalmente a la persona que está al otro lado.

Dando cierto respaldo al militar apartado, quien cabe recordar que estaba pasando por un reciente divorcio, el experto en seguridad defiende: "no hace falta convertirse en un apestado, simplemente pasar los filtros".

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