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Mejores momentos | 17 de septiembre

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

Paloma ha explicado en su presentación que es una gran aficionada del programa, tanto es así, que incluso sus amigas le hicieron una sorpresa relacionada con La ruleta el día de su boda.

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

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Marta Jorge
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Paloma ha sido la primera en presentarse en este programa de La ruleta de la suerte y nos ha contado algo que nos ha hecho especial ilusión. Entre algunas de sus aficiones, la concursante nos ha contado que una de ellas es ¡ver La ruleta!

De hecho, le gusta tanto, que el programa estuvo presente incluso el día de su boda. “Mis amigas me hicieron una sorpresa de un panel final”, nos ha explicado sobre el divertido momento. Además, ha querido dejar claro que por supuesto ¡consiguió resolver el panel!

Jorge Fernández la ha escuchado muy ilusionado, porque Paloma le ha explicado que imitaron el programa con todo tipo de detalles: tenían los sobres, una persona que destapaba las letras, el dj ponía la musiquita final e incluso ¡tuvieron premio! “Para esas cosas nos tenéis que mandar vídeos”, le ha pedido el presentador y Paloma ha quedado en enseñarle algunas fotos del momento al terminar el programa. ¡Qué divertido! ¡Dale al play!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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