Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Ceuta tras la paralización del campamento de migrantes

La situación en Ceuta empeora por momentos. Más de un mes y medio después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, aún miles de ellos continúan vagando por las calles y sin un lugar al que ir.

Las calles y las playas se han llenado de asentamientos improvisados, tiendas de campaña, insalubridad e inseguridad. Una situación que trataba de solventarse con la instalación de un campamento donde trasladar a gran parte de los migrantes.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), denegando así la instalación del campamento. Este cambio se sustenta en una falta de publicación y notificación de la decisión de Transportes, que no consta en el BOE.

Esta tarde, el equipo de Y ahora Sonsoles se traslada a Ceuta, para descubrir dónde irán todos los migrantes que finalmente no podrán instalarse en el campamento. Te lo contamos, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.