Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Ceuta tras la paralización del campamento de migrantes

Los ceutíes se desesperan ante una situación que no mejora. Ahora, la Audiencia Nacional paraliza la instalación del campamento de migrantes: ¿a dónde irán tras esta decisión?

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La situación en Ceuta empeora por momentos. Más de un mes y medio después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, aún miles de ellos continúan vagando por las calles y sin un lugar al que ir.

Las calles y las playas se han llenado de asentamientos improvisados, tiendas de campaña, insalubridad e inseguridad. Una situación que trataba de solventarse con la instalación de un campamento donde trasladar a gran parte de los migrantes.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), denegando así la instalación del campamento. Este cambio se sustenta en una falta de publicación y notificación de la decisión de Transportes, que no consta en el BOE.

Esta tarde, el equipo de Y ahora Sonsoles se traslada a Ceuta, para descubrir dónde irán todos los migrantes que finalmente no podrán instalarse en el campamento. Te lo contamos, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Ceuta tras la paralización del campamento de migrantes

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

VECINOS MILITARES

Continúan las agresiones a militares españoles: "Ellos saben que es un mero paripé para tranquilizar a la ciudadanía"

Fernando Cocho
Alerta OTAN

"No hace falta convertirse en un apestado": el aviso a los militares sobre las apps de citas tras el escándalo de la espía rusa

Adriana, talent de La Voz
Mañana, estreno

Avance exclusivo: Adriana se llevará la sorpresa de su vida en La Voz... ¿Conquistará a los coaches?

Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”
Ligero y fácil

Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”

El cocinero ha elaborado un delicioso postre con una fruta de temporada, el melocotón. Un postre sencillo con solo cuatro ingredientes en el que usa el melocotón, la gelatina, nata y azúcar glas. Una rica receta para disfrutar en familia.

Receta de espárragos gratinados con jamón y bechamel de Arguiñano
Petición de un espectador

Receta de espárragos gratinados con jamón y bechamel de Arguiñano: “Lo mismo vale para mediodía que para la noche”

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta a petición de un espectador, unos espárragos gratinados con jamón y bechamel. Un plato sencillo que se puede hacer en muy poco tiempo en cualquier hogar. ¿Te atreves con ello?

Lorenzo Silva propone una "ley de la corona" para delimitar el papel del Rey y del Gobierno

Lorenzo Silva propone una "ley de la corona" para delimitar el papel del Rey y del Gobierno

CEUTA MIGUEL

Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"

El presidente del Puerto de Ceuta alerta del impacto del campamento de migrantes en una zona crítica

El presidente del Puerto de Ceuta exige un informe que avale la instalación del campamento: "Lo he pedido dos veces, lo quiero ver"

Publicidad