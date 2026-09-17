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Con Trancas y Barrancas

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

Las hormigas le han retado a interpretar una larga listas de canciones con el curioso instrumento.

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

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La música ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita de Pablo López. El cantante y compositor ha conversado con Pablo Motos sobre su carrera y ha compartido algunos detalles de su actualidad profesional.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para retar al invitado. Las hormigas le han dado un Casiotone y le han invitado a interpretar una serie de canciones para que el presentador tratase de adivinarlas.

El artista ha vuelto a sentar cátedra de puro talento musical siendo capaz de tocar un instrumento tan extraño como inusual. ¡No te pierdas este momentazo!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

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¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

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