Con Trancas y Barrancas
¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero
Las hormigas le han retado a interpretar una larga listas de canciones con el curioso instrumento.
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La música ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita de Pablo López. El cantante y compositor ha conversado con Pablo Motos sobre su carrera y ha compartido algunos detalles de su actualidad profesional.
Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para retar al invitado. Las hormigas le han dado un Casiotone y le han invitado a interpretar una serie de canciones para que el presentador tratase de adivinarlas.
El artista ha vuelto a sentar cátedra de puro talento musical siendo capaz de tocar un instrumento tan extraño como inusual. ¡No te pierdas este momentazo!
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