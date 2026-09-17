Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!

Paloma ha sido la encargada de resolver este panel de ¡Tierra, trágame!, ha comenzado ella a jugar y ya no ha soltado su turno hasta que lo ha resuelto. La concursante ha tenido muy buena suerte con los gajos y con las letras, pero una palabra se ha encargado de complicarla el turno.

Con 650 euros en su marcador y la ‘Doble Letra’ y el ‘Empiezo Yo’ en su atril, no le ha quedado más remedio que seguir tirando, aunque solo quedaban dos letras por destapar. En esta nueva tirada, la concursante ha vuelto a caer en un buen gajo: el de ‘Todas las vocales’. Se ha arriesgado con la ‘M’ y afortunadamente… ¡sí que estaba! Ya solo le ha quedado una letra, pero no conseguía ver la palabra: “¡Es que no la veo!”, ha dicho frustrada Paloma.

Sin embargo, Jorge Fernández la ha animado a tirar, y al final, todo ha salido de maravilla: “Voy a decir la única que me pega”, ha dicho antes de optar por la ‘P’. “Es que es la ‘P’, ¡claro!”, ha dicho ilusionado el presentador. Así que, Paloma ha tenido que destapar absolutamente todas las letras para resolver el panel, menos mal que ha tenido muy buena suerte y se ha llevado una ola de 725 euros. ¡Pincha en el vídeo de arriba!