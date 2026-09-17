Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de septiembre

Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!

Paloma se ha quedado atascada con una palabra y no ha tenido claro el panel hasta que ha acertado de chiripa la última letra.

Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!

Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Paloma ha sido la encargada de resolver este panel de ¡Tierra, trágame!, ha comenzado ella a jugar y ya no ha soltado su turno hasta que lo ha resuelto. La concursante ha tenido muy buena suerte con los gajos y con las letras, pero una palabra se ha encargado de complicarla el turno.

Jugó a La ruleta el dia de su boda

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

Con 650 euros en su marcador y la ‘Doble Letra’ y el ‘Empiezo Yo’ en su atril, no le ha quedado más remedio que seguir tirando, aunque solo quedaban dos letras por destapar. En esta nueva tirada, la concursante ha vuelto a caer en un buen gajo: el de ‘Todas las vocales’. Se ha arriesgado con la ‘M’ y afortunadamente… ¡sí que estaba! Ya solo le ha quedado una letra, pero no conseguía ver la palabra: “¡Es que no la veo!”, ha dicho frustrada Paloma.

Sin embargo, Jorge Fernández la ha animado a tirar, y al final, todo ha salido de maravilla: “Voy a decir la única que me pega”, ha dicho antes de optar por la ‘P’. “Es que es la ‘P’, ¡claro!”, ha dicho ilusionado el presentador. Así que, Paloma ha tenido que destapar absolutamente todas las letras para resolver el panel, menos mal que ha tenido muy buena suerte y se ha llevado una ola de 725 euros. ¡Pincha en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

¡Un talento sobrehumano! Pablo López asombra con un Casiotone en El Hormiguero

Baleares migrantes

Prohens denuncia la "dejadez" del Gobierno de España ante la crisis migratoria de Baleares: "Les importa cero y nada"

Poti se queda con las ganas del Bote, pero consigue 1.050 euros gracias al ‘X2’

“¡Menos mal!”: Poti se queda con las ganas del Bote, pero consigue 1.050 euros gracias al ‘X2’

Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!
Mejores momentos | 17 de septiembre

Paloma salva el panel por los pelos: acierta la letra de casualidad y ¡ola de 725 euros!

ALERTA TEMPORAL
TEMOR EN PAIPORTA

Paiporta vuelve a mirar al barranco con temor: "Psicológicamente me afecta muchísimo"

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Ceuta tras la paralización del campamento de migrantes

Los ceutíes se desesperan ante una situación que no mejora. Ahora, la Audiencia Nacional paraliza la instalación del campamento de migrantes: ¿a dónde irán tras esta decisión?

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota
Mejores momentos | 17 de septiembre

Jugó a La ruleta de la suerte el día de su boda: Paloma nos sorprende con esta divertida anécdota

Paloma ha explicado en su presentación que es una gran aficionada del programa, tanto es así, que incluso sus amigas le hicieron una sorpresa relacionada con La ruleta el día de su boda.

VECINOS MILITARES

Continúan las agresiones a militares españoles: "Ellos saben que es un mero paripé para tranquilizar a la ciudadanía"

Fernando Cocho

"No hace falta convertirse en un apestado": el aviso a los militares sobre las apps de citas tras el escándalo de la espía rusa

Adriana, talent de La Voz

Avance exclusivo: Adriana se llevará la sorpresa de su vida en La Voz... ¿Conquistará a los coaches?

Publicidad