El desgarrador testimonio de la novia de uno de los agentes de la Guardia Civil fallecidos en Barbate: "Me lo han matado"

Alba, la novia de Miguel Ángel, uno de los agentes de la Guardia Civil fallecidos en Barbate, ha hablado en exclusiva y ha mostrado la rabia que siente. "Prácticamente estaban más protegidos los propios narcos que ellos", ha dejado claro.

Además, ha explicado que, con las medidas que tenían, que ha asegurado que no eran ningunas, pues, según ha dicho, ni siquiera podían utilizar sus armas porque luego habría problemas. "Cuando pasó esa noche, no se pudieron ni defender y ellos sabían perfectamente que iban a morir", ha afirmado.

Ella cree que estas medidas deberían de haberse podido contar mucho antes y espera que esto sirva y que se haga lo que sea ya para que no haya más Miguel Ángeles muertos, ha dicho.

Según ha contado Alba, Miguel Ángel sabía desde que estaba allí, que cualquier día podía pasar algo. La pareja se iba a casar, ha asegurado, y su máxima preocupación era hacerlo cuanto antes porque tenía siempre el pensamiento de que él vivía pensando que hoy estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar o no, ha afirmado.

"Esa era la situación que había allí, la suya y la de sus compañeros. Ese sentimiento lo tenían a diario", ha dejado claro.

Ella, ha dicho, ya lo ha perdido todo. "No lo he perdido, me lo han matado", ha asegurado y ha pedido que se encuentre quién dio esa orden, de dónde viene y que vayan a por esas personas.

Hablamos con las tías de Miguel Ángel

María del Carmen y Emilia son las tías de Miguel Ángel, uno de los agentes de la Guardia Civil fallecidos tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz).

Han respaldado todas las palabras de Alba, la novia de su sobrino, y han reiterado que ellas quieren saber quién dio la orden de que salieran.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado, además, en exclusiva, con un expiloto de narcolancha que trabajó de ello durante años. Ha dejado claro que de trabajar de eso se puede salir, pero el dinero llama a más dinero.