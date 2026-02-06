El deseo de Sonsoles Ónega a Rosa, la ganadora del bote de Pasapalabra: "Suerte y claridad de ideas"

Rosa se convertía ayer en la ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra. Tras más de 300 programas compitiendo contra Manu, la coruñesa se alzaba con el premio de 2.716.000 euros.

La ganadora ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para recordar el momento de su victoria y presentarnos su faceta más personal. Tanto es así, que ha confesado lo mucho que le cambió la vida Pasapalabra, ayudándola a tener un sentimiento de pertenencia por primera vez.

Antes de despedirse, Sonsoles Ónega le ha dedicado unas emotivas palabras a Rosa, dándole las gracias por su honestidad y la enhorabuena por el premio. "Gracias por habernos hecho felices", le ha dicho la presentadora.

Además, Sonsoles ha aprovechado para darle un consejo a Rosa: "Suerte yclaridad de ideas para que sepas qué quieres hacer con todo el dinero que has ganado". ¡Dale al play para ver el momento!