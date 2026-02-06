Contenido extra
VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa
El exfutbolista se ha picado para conseguir un peluche a sus hijas, hasta que un empleado de los recreativos le ha hecho una pequeña trampa para obtener el premio.
Los recreativos japoneses han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para Joaquín. El capitán se ha puesto manos a la obra con el gancho para obtener un peluche para Daniela y Salma.
Tras varios intentos, no ha conseguido el premio, pero un empleado de los recreativos ha amañado la máquina para que finalmente obtuviera la recompensa.
Con mucha guasa, el japonés le deja el peluche al borde de la máquina, un movimiento con el que Joaquín ha podido logar tan ansiado premio. ¡Toma ya!
