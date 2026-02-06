Antena3
VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

El exfutbolista se ha picado para conseguir un peluche a sus hijas, hasta que un empleado de los recreativos le ha hecho una pequeña trampa para obtener el premio.

Carmen Pardo
Los recreativos japoneses han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para Joaquín. El capitán se ha puesto manos a la obra con el gancho para obtener un peluche para Daniela y Salma.

Tras varios intentos, no ha conseguido el premio, pero un empleado de los recreativos ha amañado la máquina para que finalmente obtuviera la recompensa.

Con mucha guasa, el japonés le deja el peluche al borde de la máquina, un movimiento con el que Joaquín ha podido logar tan ansiado premio. ¡Toma ya!

El presentador de Pasapalabra se despide de Manu y Rosa, dos históricos concursantes que han cerrado su etapa en el programa.

Susanna Griso responde a quienes la acusan de plagiar a la reina Letizia: "¡O la Reina me copia a mí!"

El look que ha lucido Mariló Montero en una gala le ha costado varias críticas por ser prácticamente idéntico al que lució en su día la Reina. Estos hechos han recordado unas acusaciones similares que ha recibido la presentadora en alguna ocasión.

