¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

Rosa Rodríguez se llevó el mayor bote en la historia de Pasapalabra, de 2.716.000 euros, en un programa inolvidable. Eso significa que también ha llegado a su final el duelo más longevo jamás visto en el concurso, entre la gallega y Manu, e implica la llegada de un relevo, de nuevos participantes que intentarán también lograr ese hito.

Roberto Leal ha dado la bienvenida a Óscar y a Édgar. Óscar Torres ha reconocido que ha sido “muy inesperado” pero que afronta la oportunidad “con mucha ilusión” y “menos nervioso” de lo que creía. El nuevo concursante ha contado algunos datos personales: “Nací y crecí en Alcalá y ahora estoy en Madrid”. Además, hizo la carrera de Historia y Geografía y el máster de Profesorado, con la mala suerte de que abrió una academia justo antes de la pandemia. Espera poder vivir un nuevo comienzo con este objetivo, al igual que está haciendo en Pasapalabra.

Por su parte, Édgar de las Heras ha reconocido su sorpresa por la situación. “Pensaba que venía a la Silla Azul y me veo aquí ya sentado directamente”, ha afirmado. Lo que ha reconocido es que estaba más nervioso de lo que preveía. Por eso, Roberto le ha invitado a disfrutar de la experiencia y hacerlo lo mejor posible sin presión y con la ayuda de los invitados, de Pablo Rivero y Merche en su equipo. ¡Descubre en el vídeo a los dos nuevos concursantes de Pasapalabra!