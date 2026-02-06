Solidaridad entre vecinos de Huétor-Tájar (Granada) tras las inundaciones: "Está todo hecho una pena"

Aunque hoy es el último día de Leonardo, el temporal sigue siendo una pesadilla en Andalucía, y también en Extremadura y Castilla-La Mancha. Solo en Andalucía, los desalojados ya superan los 8.000.

Leonardo deja pueblos inundados, carreteras cortadas y cientos de destrozos, pero la preocupación continúa. En cuanto se retire, llegará una nueva borrasca: Marta.

En Huétor-Tájar (Granada), los vecinos trabajan a contrarreloj para tratar de volver a la normalidad antes de que regrese la lluvia. Voluntarios, vecinos y la UME, que ha tomado el control del pueblo, trabajan sin descanso desde ayer para limpiar todas las casas.

"Está siendo caótico, está todo hecho una pena", nos cuentan, "llevamos así desde ayer, limpiamos y vuelve a entrar agua". Los estragos de Leonardo se juntan con la llegada de Marta, una situación ante la que las autoridades piden extremar las precauciones.