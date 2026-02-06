María Antonia, vecina de 93 años de Alcolea (Córdoba), a punto de ser desalojada: "Hace 63 años que no vivía algo así"

España atraviesa uno de los episodios meteorológicos más duros de los últimos tiempos. La borrasca Leonardo ha desatado lluvias torrenciales que han obligado a activar avisos de nivel naranja en varias comunidades autónomas, con especial incidencia en Andalucía, donde los daños han sido más severos.

La tensa crecida del río Guadalquivir en Córdoba amenaza pueblos como Alcolea, donde vive María Antonia, una vecina de 93 años que ha tenido que ser desalojada junto a su familia. Visiblemente afectada, nos ha contado que, aunque se encuentra bien, la situación es crítica.

"Hace 63 años que no vivo nada parecido", asegura María Antonia, "mi hija tenía 10 meses y se nos inundó la casa". Ahora que la lluvia parece dar una pequeña tregua, María Antonia y su familia aprovecharán para trasladarse a un local para estar seguros.

Las autoridades piden máxima precaución ante una situación sin precedentes. Pese a que Leonardo se despide, llega una nueva borrasca: Marta. ¡Te lo contamos todo!