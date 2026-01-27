Antena3
Marron trae a El Hormiguero un espectáculo único: Light Balance y su espectacular show artístico

El grupo Light Balance ha impresionado a todos en el plató uniendo baile y tecnología.

Hollywood ha vuelto a El Hormiguero con la visita de Chris Hemsworth. El actor australiano ha compartido momentos de su carrera, historias personales y su sentido del humor, dejando una charla cercana y muy amena.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha aparecido acompañado de Light Balance, un grupo de danza ucraniano capaz de hacer un espectáculo único basado en el talento musical y en una tecnología LED en sus trajes que crea un efecto visual impresionante.

El colaborador ha querido recalcar que, pese a que lo parezca, no hay ningún tipo de postproducción y que todo lo visto ha sido en riguroso directo. El grupo ha demostrado como el baile y la tecnología pueden ir de la mano y crear un show absolutamente impresionante. ¡Imperdible!

